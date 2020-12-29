الأوضاع مستقرة.. 112 حالة كورونا نشطة في مكة المكرمة

لا تزال أعداد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في مكة المكرمة، مرتفعة، حيث بلغت حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.
بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار الوباء حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، فيما سجلت 909 وفيات.
كانت المملكة العربية السعودية، سجلت اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 362488 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 353512 حالة.
وأكدت الصحة، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6204حالة وفاة.
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