ضبط أكبر عملية غش تجاري في الكويت

كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، لأكبر عملية غش في تاريخ الوزارة.
ووفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية، قالت الوزارة في بيان صادر عنها، إنه تم ضبط مواد غذائية مقلّدة تتضمن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.
وعن التفاصيل، أوضحت الوزارة أنه من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، كثّف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقاليات والمحال التجارية بدون فاتورة.
وأشارت إلى تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص.
وأشاد وزير التجارة فيصل المدلج، بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة، والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.
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