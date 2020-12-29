الإمارات: اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة لـ«كورونا»

أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن رصد حالات إصابة محدودة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في البلاد.

ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، قال الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة عن مستجدات الوضع الصحي في الإمارات، إنه ثبت وجود حالات محدودة في البلاد مصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا تعود لأشخاص قادمين من خارج الدولة.

وأوضح أن الأمر جاء بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت اليوم، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 153157 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت الوزارة الإماراتية أنه تم رصد 1506 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 204369 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 662 حالة.

وسجلت شفاء 1475 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات التعافي 181400 حالة.