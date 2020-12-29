يناير الأسوأ.. فوتشي يحذر من ارتفاع كبير في وفيات كورونا بالولايات المتحدة

قال الدكتور أنتوني فوتشي، مسئول الصحة الأمريكي الكبير، إن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعًا جديدًا في وفيات كورونا - كوفيد 19 في يناير بعد أن شهدت أكثر الشهور دموية حتى الآن منذ بداية الوباء في ديسمبر 2019.
والشهر الحالي، وفقًا لبيانات من متعقب كورونا التابع لجامعة جونز هوبكنز، قد سجل بالفعل رقمًا قياسيًا مع أكثر من 68600 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالفيروس من أصل 335000 تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء.
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وقال فوتشي "هذا ما نشعر بالقلق حياله - أنه بالإضافة إلى زيادة عدد القوات، سنحصل على زيادة يتم فرضها على تلك الزيادة، مما قد يجعل شهر يناير أسوأ من شهر ديسمبر" ، وفقا لتصريخاته لشبكة CNN.
وأضاف "لقد خرجت الزيادة عن نطاق السيطرة في كثير من النواحي".
ومع وجود أرقام عالية "من الصعب حقًا" تحديد الهوية والعزل وتتبع الاتصال بشكل فعال، ما يضطر إلى الاعتماد على توصيات الصحة العامة العامة بدلًا من ذلك ، كما قال فوتشي.
وحث فوتشي الأمريكيين على الحد من أنشطتهم الاجتماعية في موسم الكريسماس ورأس السنة الجديدة.
وقال "نحاول جعل الناس يخففون من حدة السفر" مضيفا أن "أولئك الذين قاموا بالفعل بالسفر والشيء الذي يتعين عليهم فعله الآن هو محاولة عدم التجمع مع أعداد كبيرة من الناس في أماكن اجتماعية مثل العشاء، ومحاولة إبقائه مقيدًا بالعائلة المباشرة والأسرة المباشرة".
وعلى الرغم من تحذيرات الخبراء بعدم السفر خلال العطلات، تم فحص أكثر من 1.28 مليون شخص في المطارات في جميع أنحاء البلاد يوم الأحد، وهو رقم قياسي غير مرئي منذ تفشي الوباء، وفقًا لإدارة أمن النقل.
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