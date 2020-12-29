نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جديد لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى انتقال ديموقراطي سلس وفى حضور رؤساء الجاليات المصرية فى 19 دول أوروبية نصب اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا رئيسا جديدا له هو الدكتور محمد الزفزاف رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان خلفا للدكتورإبراهيم يونس رئيس اتحاد الجالية المصرية فى إيطاليا.

ويعتبر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا هو من أقدم واقوى تجمع للجاليات المصرية فى أوروبا والتقى أعضاء جمعيته العمومية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عن ترشحه لأول مرة للرئاسة المصرية وشاركوا فى حملاته الانتخابية وحملة تحيا مصر وحملة علشان تبنيها.

وحضر مراسم التنصيب أعضاء من مجلس النواب المصرى ورئيس الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وامينه العام كذلك تولى تنفيذ مراسم نقل الرئاسة الأمين العام لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا محمود فضل.