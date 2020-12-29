نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يتهم وزارة الدفاع الأمريكية بعرقلة المرحلة الانتقالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وزارة الدفاع الأمريكية بـ "اللامسؤولية" لفشلها في تزويد فريقه بالمعلومات التي يحتاجها لانتقال السلطة.

وقال بايدن إن فريقه واجه "عقبات من القيادة السياسية"، كما زعم بايدن أن الوكالات الحيوية لأمن الولايات المتحدة عانت من "أضرار جسيمة" في عهد دونالد ترامب، حيث قال متحدث باسم البنتاغون إنها كانت "شفافة تماما".

يتولى بايدن منصبه في 20 يناير لكن الرئيس ترامب رفض التنازل ولأسابيع بعد انتخابات 3 نوفمبر، مُنع بايدن من تلقي إيجازات استخباراتية رئيسية، وهي جزء أساسي وروتيني عادة من عملية الانتقال الرئاسي.

بعد أن وافق ترامب أخيرًا على السماح بعملية الانتقال الرسمية الشهر الماضي، أشاد بايدن بالبيت الأبيض لمساعدته في هذه العملية.

لكن لهجته تغيرت يوم الاثنين، حين تحدث بايدن بعد إحاطة قدمها مساعدو الأمن القومي والسياسة الخارجية.

في خطاب نشره على موقع تويتر، قال بايدن إن فريقه يواجه "حواجز على الطريق" في وزارة الدفاع ومكتب الإدارة والميزانية.

وقال "في الوقت الحالي، لا نحصل فقط على كل المعلومات التي نحتاجها من الإدارة المنتهية ولايتها في مجالات الأمن القومي الرئيسية".