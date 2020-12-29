طريقة إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن وشروط الإضافة

برنامج حساب المواطن هو واحدا من برامج الدعم التي يتم تقديمها لفئة كبيرة من المواطنين بالسعودية من خلال عدد من الاختصاصات، حيث يحصل المستفيد من برنامج حساب المواطن على دعم مالي شعري يعتمد على عدد الأفراد التابعين له في حسابه، لكن يسعى بعض الأشخاص إلى معرفة طريقة إضافة مولود جديد إلى حساب المستفيد من دعم برنامج حساب المواكن، حيث يكون ذلك باتباع الخطوات التي نتحدث عنها في هذا المقال.

شروط إضافة مولود جديد في حساب المواطن

حددت الهيئة المعنية بتقديم دعم حساب المواطن شرطين من أجل استحقاقية تسجيل مولود جديد في هذا البرنامج وحصوله على الدعم، وهذا الشركات كنا يلي:

ضرورة تشكيل المولود في سجل المواليد الخاص بالأسرة.

يقوم المستفيد بتحديث البيانات الخاصة به في حسابه على حساب المواطن.

طريقة تسجيل مولود جديد في حساب المواطن

يمكنك تسجيل مولود جديد في حساب المواطن باتباع مجموعة من الخطوات من خلال الموقع الخاص به، كما يلي:

أولاً الدخول إلى موقع حساب المواطن على الانترنت.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار تعبئة الطلب.

ثق عليك الضغط على التابعين.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار إضافة تابع جديد.

عليك اضافة المولود الجديد وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة به.

بعد إدخال كافة البيانات عليك الضغط على كلمة حفظ.

بعد ذلك يتم التحقق من مدى الاستحقاق لإضافة هذا الفرد.

بعدها تظهر النتيجة سواء بالموافقة على الاضافه أو بالرفض مع ذكر سبب رفض إضافة المولود.

موعد تسجيل مولود جديد في حساب المواطن

ليس هناك موعد محدد لإضافة مولود جديد في حساب المواطن، لكن يمكنك إضافته في أي موعد تريده بالخطوات السابقة من خلال الموقع الالكتروني الخاص بحساب المواطن.