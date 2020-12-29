رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 للاستعلام عن شهادات الطلاب جميع المراحل

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442 من الخدمات التي يتم البحث عنها بشكل مستمر من قبل الطلاب من أجل التعرف على نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية موقع نظام نور الإلكتروني ووفرت من خلاله كافة الخدمات التي يرغب الطالب بالحصول عليها منها الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور التعليمي وسوف نتعرف على طرق الاستعلام عن نتائج موقع نور برقم الهوية لجميع الطلاب.

نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

قد حرصت وزارة التعليم على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ولذلك قدمت خدمات إلكترونية عديدة ساعدت الطلاب والمعلمين وكل المنتسبين إليها لإتمام كافة إجراءات الخدمات من خلال الإنترنت، ومن بين المواقع المهمة التي أطلقتها لجميع المراحل الدراسية هو موقع نظام نور الإلكتروني الذي يمكن من خلاله الاستفادة مما يلي:

الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور الإلكتروني.

الاستعلام عن حركات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين.

تسجيل ولي الأمر في نظام نور لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وأيضًا الروضات الحكومية والأهلية.

الاستعلام عن التقارير الشهرية التي تصدر في حق الطلاب من المدارس التعليمية.

التعرف على مواظبة الطالب وحضوره في المدارس.

التواصل مع المعلمين أون لاين، والتعرف على آخر الأخبار المتعلقة بالرواتب والمكافآت وكل ما يتعلق بالتعليم.

رابط نتائج نظام نور برقم الهوية 1442

ويمكن الاستعلام عن النتائج من موقع نظام نور التعليمي من خلال الطريقة التالية:

قم بالدخول إلى موقع نظام نور، وقم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور أو رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم قم بالنقر على تبويب تسجيل الدخول حتى تستطيع الدخول إلى التقارير.

منها تستطيع الاستعلام عن نتائج جميع المراحل الدراسية للفصل الدراسي الأول.

نظام نور بدون رقم سري

ويحق لولي الأمر الدخول إلى رابط نتائج نظام نور برقم الهوية بدون الدخول برقم سري، فقط بالهوية ورقم التحقق، للتعرف على شهادات الطلاب ولكن ذلك فور إعلان النتائج برقم الهوية من خلال وزارة التعليم بعد الانتهاء من كافة مراحل الكنترول، منها التصحيح والرصد والمراجعة.