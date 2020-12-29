التفاصيل المتعلقة بلائحة القروض الاجتماعية الجديدة وقرض الاسرة والترميم

أعلن بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية عن جميع التفاصيل المتعلقة بلائحة القروض الاجتماعية الجديدة للمستفيدين، حيث أن أكد على أن تم رفع الحد الأعلى لقيمة القرض قد وصل إلى 60 ألف ريال سعودي مخصص بدلاً من 45 ألف ريال سعودي، ولذلك من ضمن التعديلات الأخيرة أن تم رفع الحد الأعلى لراتب المقترض قد بلغ إلى 10 آلاف ريال سعودي بدلاً من 8 آلاف ريال سعودي أيضاََ، بالإضافة إلى ذلك أن تم إلغاء شرط العمر بالنسبة لقرض الأسرة، ولذلك تم تحديد مدة نسبة قرض الزواج بسنة واحدة فقط من تاريخ عقد الزواج، ومن الجدير بالذكر أن تم تقلص الفترة ما بين القرضين من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.

يجب أن لا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي.

الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره 24 عاماََ.

يجب على المتقدم لا يقل عمره عن 21 عاماََ. يجب أن يخصص القرض منزل مملوك لصاحب طلب القرض، أو يكون شريكاََ في ملكيته بموجب صك شرعي. قد يكون قد مضى على بناء المنزل على الأقل 5 سنوات. يجب تقديم كافة التصاريح الخاصة بعملية الترميم، وبيان الأعمال التي سوف يتم تنفيذها، وتقديم تكاليفها التقديرية أيضاََ. في حالة انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى، يكون قد مضى سنتان على الأقل. في حالة أن كان المنزل مرهوناََ يجب أن يكون مالكه منتظماََ في تسديد الأقساط. لا يمكن تقديم قرض آخر في حالة تقديم قرض لنفس العقار إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ القرض السابق.

قرض الاسرة :قرض الترميم :

ومن الجدير بالذكر أن قرض الأسرة على الابن أن لا يتجاوز عمره عن 24 عاماََ، بالإضافة إلى ذلك ما لم يكن موظفاً أو متزوجاََ، ولذلك لم تكن البنت موظفة أو متزوجة أيضاََ، إذا كان في حالة أن يخصص القرض لمنزل خاص مملوك لصاحب الطلب، أو يكون شريكاََ في ملكيته بموجب صك شرعي، أو بموجب عقد من وزارة صندوق التنمية العقارية، أو أحد البنوك التجارية، أو وزارة الإسكان أيضا، وبالإضافة إلى ذلك أن اذا كان المنزل مرهوناََ، يجب على المالك ام يكون منتظماََ في الأقساط.