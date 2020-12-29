استخراج تعريف بالراتب الجديد من نظام فارس وطريقة إنشاء حساب خاص

تقدم وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الهامة للعاملين في القطاع التعليمي من معلمين ومعلمات منها خدمة استخراج تعريف بالراتب الجديد والتي تمكنهم من معرفة رواتبهم والتقديم على الإجازات والعديد من الخدمات الأخرى، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا كل ما يخص تلك الخدمات وطريقة التقديم.



استخراج تعريف بالراتب الجديد

خطوات معرفة الرواتب الوظيفية:

قامت وزارة التربية بالمملكة بإطلاق منصة فارس وهي منصة إلكترونية توفر كافة الخدمات وتجيب على جميع استفسارات المعلمين والمعلمات العاملين في قطاع التعليم بالمدارس الحكومية بالمملكة.

تمكن تلك المنصة المعلمين من التقديم على إجازات أو إلغاء الإجازات الخاصة بهم وأيضاً الأمور المتعلقة بالتقاعد والمعاشات والمبادلات وكل هذا إلكترونياً دون أن يحتاج إلى النزول من البيت.

من خلال خدمة استخراج التعريف يمكن للمعلم معرفة درجات الوظائف المختلفة ورواتب كل درجة وذلك وفقاً للسلم التنظيمي والتسلسل الإداري للنظام التعليمي، ويمكن لكل معلم الاطلاع على هذا من خلال عدة خطوات:

أولاً قم بالدخول على الموقع الرسمي لمنصة فارس على الإنترنت. عليك تسجيل الدخول على المنصة باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي أدخلتها عند إنشاء حسابك الخاص. اضغط على كلمة صلاحية الخدمة الذاتية. اختر الرواتب والمبادلات. تظهر بعدها خيارات اختر منها تعريف الرواتب. قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على تحميل التعريف لتحصل على المعلومات التي تريدها.

طريقة تسجيل الدخول قبل استخراج تعريف بالراتب الجديد:

للحصول على خدمات منصة فارس عليك أولاً تسجيل حساب لك على المنصة وذلك بالخطوات الآتية:

ادخل على منصة فارس على الإنترنت.

اضغط على كلمة التسجيل لأول مرة.

اختر إنشاء حساب جديد.

سيطلب منك الموقع عدة بيانات البريد الإلكتروني ورقم الهوية ورقم الهاتف وكلمة المرور.

ادخل رمز التحقق ثم اختر كلمة تأكيد.

انقر على خيار تفعيل المستخدم.

يمكنك الآن إدخال رقم الهوية وكلمة السر التي قمت بإدخالها سابقاً.

بعد التأكد من الكتابة بشكل صحيح اضغط submit.

أصبح الآن لديك حساب شخصي يمكنك الدخول والحصول على جميع الخدمات والمعلومات التي تريدها من فارس.