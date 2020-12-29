أكواد شبكة موبايلي المختلفة وطريقة معرفة الرصيد والحصول على كافة الخدمات

يتسائل العديد من الناس حول أكواد شبكة موبايلي فهذه الشبكة من أقوي شبكات الاتصال في المملكة العربية السعودية ولها العديد من العملاء الذين يشهدون لتلك الشبكة بالخدمة الممتازة، وقد وفرت العديد من الأكواد التي توفر على العملاء الاستعلام بسرعة ومعرفة الرصيد والمتبقي من الفليكسات والباقات بالإضافة إلى الخدمات الأخرى فتابعونا لتعرفوا تلك الأكواد.

إذا كنت من عملاء شبكة موبايلي فيمكنك بكل سهولة معرفة رصيدك الحالي المتبقي في شريحتك من خلال الاتصال على الكود *1411 #

يمكنك معرفة المتبقي من باقة الإنترنت أو الرصيد الصالح لخدمة الإنترنت عن طريق الاتصال على الكود: *1411 *2 #.

في حالة واجهتك أي مشكلة في الاتصال على الكودين السابقين يمكنك الاتصال على الكود *1422 # أو الاتصال على *1411 *1 #.

إذا كانت شريحة هاتفك المفوترة فيمكنك بكل سهولة الاستعلام على الرصيد المتبقي من خلال إرسال رسالة على 1441 بها وتكتب بها رقم 1، أو جرب الاتصال على الكود: *1411 #، كما يمكنك استخدام تطبيق الشركة المتوفر على هواتف الأيفون والاندرويد.

إذا كنت مشتركاً في باقة 150 فيمكنك الاستعلام عن الرصيد من خلال إرسال رسالة بها رقم 4 على الرقم 1441.

أما إذا كنت مشتركاً في باقات 300 جيجا فيمكنك معرفة المتبقي من الباقة من خلال الاتصال على الكود *1411 #.

أكواد شبكة موبايلي أكواد معرفة الرصيد:

يمكنك التواصل مع شركة موبايلي وطرح أي استفسار أو تقديم أي شكوى من خلال التواصل مع خدمة العملاء بالاتصال على رقم 900 من موبايلي أو عن طريق رقم 0560101100 من أى شبكة أخرى.

لمعرفة مختلف الخدمات التي تقدمها اشركة موبايلى اتصل على كود *1100 #.

يمكنك معرفة عدد الدقائق المجانية المتوفرة لك من خلال كود *1422 #

يمكنك معرفة رقم شريحتك من خلال هذا الكود *222 #

للحصول على خدمة كلمني موبايلي باللغة العربية ادخل كود *199* الرقم المطلوب #.

للحطول على خدمة كلمني موبايلي باللغة الإنجليزية أدخل كود *188* الرقم المطلوب #.

لشحن رصيدك اتصل على رقم 1411.

للحصول على خدمة تحويل جميع المكالمات ادخل **62* رقم الهاتف#

لإلغاء تفعيل خدمة تحويل المكالمات أدخل ##21#

لخدمة تحويل المكالمات في حالة كان الخط مغلق اضغط على *62** الرقم #

الإلغاء خدمة تحويل المكالمات في حالة كان الخط مغلق أدخل #62##

لتفعيل خدمة تلقي رسالة عندما يعود الخط للخدمة بعدما كان خارج التغطية اتصل على كود **62*1431 #

لخدمة تحويل الرصيد أدخل كود *123* الرقم * المبلغ المحول #

أكواد شبكة موبايلي لمختلف الخدمات: