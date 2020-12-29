الجدول الزمني للتسجيل بنظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي 1443

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة عن بدء التقديم بنظام نور لطلاب الصف الأول الابتدائي، لمن تبدأ أعمارهم من 5 سنوات و10 أشهر (ستة سنوات ناقص 60 يومًا) وحتى عمر الحادية عشر وثلاثة أشهر، ويتم التقديم على عدة مراحل وفقًا للمراحل التي حددتها الوزارة. الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بنظام نور الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب المستجدين بنظام نور يتم التقديم عبر نظام نور على سبعة مراحل، وتشمل: المرحلة الأولى من 11جمادى الآخر 1442 هـ وحتى 24 -6-1442هـ.

بداية من 25 جمادى الآخر 1442هـ وحتى 13 رجب 1442هـ الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها المفاضلة.

يتم في تلك الفترة إجراء المفاضلة للطلاب المسجلين بالنظام داخل المدارس. المرحلة الثانية : تبدأ من 11 جمادى الثاني وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. تسجيل الطلاب السعوديين والوافدين في المدارس الأجنبية والدولية والأهلية. المرحلة الثالثة : تبدأ من 14 رجب 1442م وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. الطلاب السعوديين وأبناء السعوديات من أباء غير سعوديات، في مدارس تحفيظ القرآن الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة. المرحلة الخامسة : تبدأ من 5 رمضان 1442م وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. الطلاب الذين يعاملوا معاملة السعوديون. المرحلة السادسة : تبدأ من 19 رمضان 1442م وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. الطلاب غير السعوديين الذين يخضعون للنسبة المحددة (ولي أمر الطالب يعمل في القطاعات الحكومية). المرحلة السادسة : تبدأ من 19 رمضان 1442م وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. الطلاب غير السعوديين غير الخاضعين للنسبة المحددة (الذين لا يعمل أبائهم في القطاعات الحكومية). المرحلة السابعة : تبدأ من 4شوال 1442م وحتى تسديد الشواغر أو إقفال باب التقديم في 19 صفر 1443هـ. خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور من أي مدرسة ولجميع الجنسيات. هذا ويتم إضافة مرحلة ثامنة وأخيرة لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات بستة أشهر (180 يوم) وتبدأ من يوم 7 محرم 1443هـ. ويتم التسجيل عبر الموقع الرسمي لنظام نور عبر الرابط الموجود في مستخدم قائد المدرسة.

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