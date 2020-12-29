أخبار اليمن : شهيد بنيران سعودية في منبه وغارات على كتاف والظاهر

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شهيد بنيران سعودية في منبه وغارات على كتاف والظاهر

اُستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. شهيد بنيران سعودية في منبه وغارات على كتاف والظاهراُستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة منطقة الرقو في منبه الحدودية ما أدى لاستشهاد مواطن. واشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة وادي ليه بمديرية الظاهر الحدودية.

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