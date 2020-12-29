بعد أشهر من الحملة التي أطلقتها فتيات مصريات على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء القبض على "الطالب المتحرش" المدعو أحمد بسام زكي، في قضية شغلت الرأي العام، قضت محكمة جنح الاقتصادية، الثلاثاء، بمعاقبته بالحبس 3 سنوات.
وأمرت المحكمة أيضا، بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في تهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم".
وشغلت قضية تحرش المدعو أحمد باسم زكي بالقاصرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على مدار الأشهر الماضية، كما تحركت جهات حقوقية وحكومية وبرلمانية على إثر القضية.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، إن المتهم أدين بـالتحرش جنسيا بفتاتين، هاتفيا، عن طريق إرسال صور جنسية لإحداهما وتكرار الاتصال بالأخرى دون رضاها، لافتا إلى أنه لا يزال أمامه فرصة الطعن في الحكم.
وأوقفت الشرطة في الرابع من يوليو زكي الذي اعترف، بحسب النيابة العامة، بالاعتداء على ست فتيات على الأقل، بينهن فتاة دون الـ18 عاما، وابتزاز الضحايا.
وأحاله النائب العام إلى المحكمة الجنائية في سبتمبر. وما زالت محاكمته جارية وستعقد جلستها المقبلة في التاسع من يناير.
وعدد بيان النائب العام آنذاك الاتهامات المسندة إلى زكي "من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن (..) وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. السجن 3 سنوات "للطالب المتحرش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.