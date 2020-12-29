الإمارات تعلن رصد إصابات بسلالة كورونا المتحورة

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث الرسمى للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات سير جائحة عدوى "كوفيد-19" فى البلاد، خلال مؤتمر صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، بثبوت وجود "حالات محدودة" للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنها سجلت لدى "أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصى المستمر الذى تقوم به الجهات الصحية فى الدولة".

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، تسجيل 1.506 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" فى الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالى الحالات المؤكدة فى البلاد إلى 204.369.

وتعتبر الإمارات أول دولة عربية فى الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة المكتشفة فى بريطانيا، كما تعتبر ثالث دولة فى العالم العربى بشكل عام بعد لبنان والأردن ترصد حالات مماثلة.