الأردن يسجل 1645 إصابة جديدة و23 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي إصابات فيروس كورونا في الأردن إلى 291393.

كما سجلت الوزارة 23 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3801 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 20970 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 774 حالة.

ووصل عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 91 حالة، فيما غادرت 97 حالة.