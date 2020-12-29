روسيا: التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة لن تردعه العقوبات الأمريكية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن التعاون العسكري بين موسكو وأنقرة لن يردعه العقوبات الأمريكية على تركيا لحيازتها نظام دفاع صاروخي روسي.

وعاقبت واشنطن هذا الشهر تركيا لشرائها نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 ، وفرضت عقوبات نادرة على أحد حلفاء الناتو.

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وأخبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ذلك الوقت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن العقوبات الأمريكية تهدف إلى منع روسيا من تلقي عائدات كبيرة من البيع.

وزار جاويش أوغلو موسكو، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع كبير دبلوماسيي روسيا لافروف، الذي قال للصحفيين "لقد أكدنا نيتنا المشتركة لتطوير العلاقات العسكرية مع تركيا".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر عزم تركيا على "مواصلة التعاون في هذا المجال رغم استمرار الضغوط غير المشروعة من واشنطن".

وقال جاويش أوغلو إن العقوبات الأمريكية على تركيا هي "عمل عدواني ضد الحقوق السيادية لبلادنا" ، مضيفًا أن أنقرة لن تستسلم للضغوط.

وأضاف أوغلو في تعليقات مترجمة إلى الروسية: "نفضل حل جميع القضايا بما في ذلك مشكلة إس -400 من خلال المفاوضات".

وبعد فرض العقوبات أعلنت الولايات المتحدة أنها تفضل الحوار. واضاف وزير الخارجية التركي "لم نعارض ابدا الحوار".

وتسلمت تركيا العام الماضي نظام 2.5 مليار دولار ، متحدية التحذيرات من أن مثل هذا التعاون العسكري لا يتوافق مع الناتو وسيسمح لروسيا بتحسين استهدافها لطائرات الشبح الأمريكية.

وعلى الرغم من أن روسيا وتركيا متنافسان في العديد من النزاعات بما في ذلك ليبيا وسوريا ، يسعى بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى الحفاظ على علاقات جيدة.

ويراقب البلدان بشكل مشترك هدنة بوساطة روسية بشأن منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بعد حرب استمرت ستة أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان وأودت بحياة أكثر من 6000 شخص.

تصاعدت التوترات بين البلدين حول ناغورنو كاراباخ أثناء القتال ، حيث اتهمت روسيا تركيا بنشر مقاتلين سوريين لمحاربة القوات الأرمينية في المنطقة المتنازع عليها.

في وقت سابق من هذا الشهر ، اعتقلت الشرطة التركية لفترة وجيزة صحفيين روسيين في اسطنبول بزعم قيامهما بتصوير وحدة إنتاج طائرات مسيرة دون إذن.