إعلامي لبناني يستنكر تصريحات نصر الله بشأن ولي العهد السعودي

استنكر الإعلامي اللبناني طارق ابوزينب تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني باتهام السعودية بتدبير محاولة باغتياله حيث قال :أختبئ الأمين العام لحزب إيران في لبنان نصر الله وراء اختلاق قصة من نسج الخيال عندما اتهم المملكة العربية السعودية بمحاولة اغتياله، وذلك في مقابلة بثتها قناة الميادين.

وقال الإعلامي اللبناني في تصريحات لـ دوت الخليج : إن حديث نصر اللّه عن تحريض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على قتله في اجتماع عمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضحك، وكأن نصر الله كان ضمن الاجتماع بين ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي.

وأشار ابوزينب إلى أن اتهام نصر اللّه للسعودية هو الهروب إلى الأمام بالتضليل والمكابرة في ظل أصبح أكثر من نصف اللبنانيين مصابون بالجوع والفقر، والبلاد اصبحت على مقربة من الانهيار الشامل واصبح لبنان رهينة للمحاور الخارجية " لمواجهة المجتمع الدولي" ، بسبب هيمنة ايران على القرار اللبناني ،والاستمرار بوضع عقد للرئيس المكلف سعد رفيق الحريري لتشكيل حكومة لبنانية مستقلة تعمل على إنقاذ لبنان.

وتابع : تناسى نصر الله ، على ما يبدو، الرعاية السعودية لإتفاق الطائف والذي أصبح دستورا وميثاقا وطنيا، حيث حرصت المملكة على ايقاف الحرب الاهلية اللبنانية ليتمكن لبنان بصيغة الطائف أن يكون وطنا يعيش فيه جميع المكونات اللبنانية.

واستكمل أبو زينب : المملكة العربية السعودية لم تتدخل يومًا بسيادة لبنان أو تتورط بأي عمل يضر المصلحة الوطنية اللبنانية والمملكة تحرص دائما ان تبقى على مسافة واحدة من الشعب اللبناني و تسعى المملكة دائما بأن يكون لبنان قادر على النهوض الاقتصادي والاجتماعي ، وتتألم السعودية اذ اصاب لبنان أي مكروه.

وختم تصريحاته قائلا : تتعرض المملكة العربية السعودية لسيل من الهجوم و الحملات الاعلامية الحاقدة والاتهامات والإرهاب من نظام الملالي ومليشيا ايران، لكن صبر المملكة وحكمتها تتريس على حساب مصلحتها السياسية والاقتصادية للحفاظ على سيادة لبنان والعلاقات الاخوية العربية، وتسعى السعودية ان يعم الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي وتتمنى الأمن والأمان للبنان .