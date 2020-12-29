رئيس الصحة العالمية: إثيوبيا في ورطة والحرب ضيعت عائلتي ولا أعرف مكان شقيقي الأصغر

تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، عن ألمه الشخصي بسبب الصراع المتفاقم في وطنه إثيوبيا.

وفي مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية أمس، الإثنين، قال الدكتور "تيدروس"، إنه لا يعرف مكان العديد من أفراد عائلته، بما في ذلك شقيقه الأصغر.

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وفي رسالته بالمؤتمر الصحفي، قال "كان عام 2020 صعبًا جدًا بالنسبة إليّ لأن بلدي في مأزق، بلدي إثيوبيا في ورطة والحرب المدمرة التي تحدث في منطقة تيجراي.. لدي العديد من الأقارب هناك، بما في ذلك أخي الأصغر، لا أعرف مكانهم، ولم أتواصل معهم".

وأضاف "كان عام 2020 صعبًا جدًّا بالنسبة إليّ لأن بلدي في ورطة، بلدي إثيوبيا في ورطة والحرب المدمرة التي تحدث في منطقة تيجراي.. لدي العديد من الأقارب هناك، بما في ذلك أخي الأصغر، لا أعرف مكانهم، ولم أتواصل معهم".

واستطرد "فضلا عن خطر كورونا، يؤرقني ألم شخصي أيضًا، كوني قلق على بلدي".

وفي نوفمبر، اتهم الجيش الإثيوبي الدكتور تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية بمحاولة الحصول على أسلحة لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي تقاتل ضد القوات الحكومية الإثيوبية، فيما نفى الدكتور تيدروس هذه المزاعم.

وسيطرت القوات الحكومية على عاصمة تيجراي، ميكيلي، في 28 نوفمبر، لكن الوصول إلى تيجراي والتواصل معها لا يزال مقيدًا.