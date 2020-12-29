تحدث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور "تيدروس أدهانوم جيبريسوس"، عن ألمه الشخصي بسبب الصراع المتفاقم في وطنه إثيوبيا.
وفي مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية أمس، الإثنين، قال الدكتور "تيدروس"، إنه لا يعرف مكان العديد من أفراد عائلته، بما في ذلك شقيقه الأصغر.
اِقرأ أيضًا
وفي رسالته بالمؤتمر الصحفي، قال "كان عام 2020 صعبًا جدًا بالنسبة إليّ لأن بلدي في مأزق، بلدي إثيوبيا في ورطة والحرب المدمرة التي تحدث في منطقة تيجراي.. لدي العديد من الأقارب هناك، بما في ذلك أخي الأصغر، لا أعرف مكانهم، ولم أتواصل معهم".
وأضاف "كان عام 2020 صعبًا جدًّا بالنسبة إليّ لأن بلدي في ورطة، بلدي إثيوبيا في ورطة والحرب المدمرة التي تحدث في منطقة تيجراي.. لدي العديد من الأقارب هناك، بما في ذلك أخي الأصغر، لا أعرف مكانهم، ولم أتواصل معهم".
واستطرد "فضلا عن خطر كورونا، يؤرقني ألم شخصي أيضًا، كوني قلق على بلدي".
وفي نوفمبر، اتهم الجيش الإثيوبي الدكتور تيدروس رئيس منظمة الصحة العالمية بمحاولة الحصول على أسلحة لجبهة تحرير تيجراي الشعبية، التي تقاتل ضد القوات الحكومية الإثيوبية، فيما نفى الدكتور تيدروس هذه المزاعم.
وسيطرت القوات الحكومية على عاصمة تيجراي، ميكيلي، في 28 نوفمبر، لكن الوصول إلى تيجراي والتواصل معها لا يزال مقيدًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الصحة العالمية: إثيوبيا في ورطة والحرب ضيعت عائلتي ولا أعرف مكان شقيقي الأصغر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.