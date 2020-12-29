خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. توقيع اتفاقية تجارية بارزة بين لندن وبروكسل

يوقع زعماء دول الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الأربعاء - قبل نقله إلى لندن ليوقع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وذكرت داونينج ستريت، اليوم، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستنقل المعاهدة الدولية برفقة مسؤولين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وسيأتي يوم واحد قبل أن تقطع المملكة المتحدة علاقاتها مع منظمة 27 دولة.

ويتم استدعاء البرلمان البريطاني للتصويت على الاتفاقية، التي تحدد القواعد لعلاقة تجارية وأمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتم الاتفاق على الصفقة في بروكسل عشية عيد الميلاد، بعد تسعة أشهر من المفاوضات.