بدء تسجيل الطلاب في نظام نور للصف الأول الابتدائي 1443 هجرية

بدء تسجيل الطلاب في نظام نور، قد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 من الإعلان عن اعتماد تسجيل الطلبة والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 هجرية والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم 1443 هجري والموافق 29 من شهر أغسطس 2021 ميلادية وفق خطة زمنية مددة من خلال نظام نور، وقد قام الدكتور عبد الرحمن العاصمي وزير التعليم بإبلاغ جميع إدارات التعليم في مختلف مدن ومناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية من اعتماد العمل والبدء في القبول والتسجيل وإبلاغ هذا القرار لجميع المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية و المدارس الأهلية ” تحفيظ القران الكريم وبرامج التربية الخاصة”والمدارس الخاصة والعالمية و الأجنبية و الابتدائية الحكومية.

بدء تسجيل الطلاب في نظام نور شروط التسجيل

يمكنك أيضاً معرفة رابط نتائج نظام نور قامت وزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلي انه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها ليستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم و الموافقة في قبول طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 ومن ضمن تلك الشروط هي ما يلي:

لا بد من أن يكون الطالب حاصل علي شهادة معمدة من روضة الأطفال، علي أن تكون هذه الروضة روضة حكومية.

أن يكون الطالب قد أتم الست سنوات عند بدء العام الدراسي الجديد 1443 هجرية .

في حالة أن الطفل لم يكمل الست أعوام عند بدء العام الجديد يتم السماح بالتقديم فقط لمن يقل عن الست سنوات بتسعين يوماً فقط علي أن يكون تاريخ ميلاد الطالب من 23/4/437 هجرية و الموافق 2/2/2016 ميلادية.

أما عن الأعمار الأقل فيتم قبولهم في المراحل اللاحقة لمن يقل أعمارهم في بداية العام الدراسي عن الست سنوات بمائة وثمانين يوماً كحد اعلي .

أن يكو ن الطالب سعودي الجنسية أو من أبناء المقيمين في المملكة.

يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل ولي الأمر بعد المراجعة وفحص البيانات و الإبلاغ في حالة القبول .

بدء تسجيل الطلاب في نظام نور وطريقة التسجيل في النظام

يمكن التسجيل للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بطرق مختلفة ويرجع ذلك إلي صلاحيات ولي الأمر سواء كان مواطنين أو مقيم، طريقة التسجيل هي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة .

عليك بإدخال الرقم السري الخاص بك.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة ” تسجيل دخول”.

يجب عليك الضغط علي ” تسجيل طالب مستجد “.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة جديدة من خلالها يمكنك كتابة اسم الطفل و تاريخ ميلاده وغيرها من بيانات مطلوبة.

وقد أشارت وزارة التربية التعليم في المملكة العربية السعودية إلي أن البدء في تفعيل المنصة قد بدء بالفعل اليوم وتم تحديث الموقع للبدء في التسجيل.