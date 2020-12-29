قرض شخصي في 30 دقيقة وبدون كفيل من مصرف الراجحي وبدون تحويل للراتب

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية التمويلات المتعددة للمواطنين والمقيمين وذلك من أجل تقديم المساعدة لهم في تحقيق أحلامهم وتتوافق التمويلات المقدمة من الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يقدم المصرف العديد من التسهيلات وذلك بالإضافة إلى المميزات التي تتميز بها التمويلات المقدمة منه ومن خلال هذا المقال نقدم لكم أحد تلك التمويلات المقدمة من المصرف وهو قرض شخصي بدون كفيل وأهم شروطه ومميزات

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. فترة سداد طويلة وممتدة حتي 60شهر. لا يحتاج لوجود كفيل. لا يحتاج إلى تحويل الراتب. يصل الحد الأقصى من قيمة التمويل إلى 2مليون ريال سعودي. التمويل متوفر للمواطنين والمقيمين. معدل ربح تنافسي. سهولة الإجراءات وسرعة الحصول على التمويل.

قرض شخصي من مصرف الراجحي وأهم المميزاتشروط الحصول على القرض الشخصي بالراجحي

هناك عدد من الشروط لابد من توافرها في المتقدم حتي يصبح بمقدوره الحصول على التمويل وهذه الشروط جاءت كالتالي:

بالنسبة للمتقاعد

يجب أن لا يزيد العمر عن سبعون عاماً وذلك عند سداد آخر قسط. يجب أن لا يقل الراتب عن 1900ريال سعودي.

بالنسبة للمواطن والمقيم

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن خمسة وستون عاماً وذلك عند سداد آخر قسط. يجب أن لا يقل الراتب عن ألفين ريال سعودي. الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة من جانب البنك.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

هناك عدد بسيط وسهل من الخطوات الإلكترونية حتي يستطيع المتقدم تقديم طلبه بالحصول على التمويل وهذه الخطوات هي:

الدخول غلى الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.

قم بالضغط على خيار التمويل ومنها التمويل الشخصي.

قم بالضغط على كلمة تعرف على المزيد.

في أسفل الشاشة اضغط على تعبئة نموذج الطلب.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

ثم اضغط على التالي واتبع باقي الإجراءات.

حاسبة التمويل الشخصي

يقدم مصرف الراجحي لعملائه خدمة حاسبة التمويل الشخصي وذلك حتي يتمكن العميل من معرفة قيمة القرض المستحق وقيمة الأقساط وعددها وذلك تسهيلاً على العملاء ويتم استخدام الحاسبة من خلال الدخول لموقع البنك واختيار حاسبة التمويل الشخصي وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على حساب الآن وسوف تظهر له كافة التفاصيل التي يريد معرفتها.