رابط نتائج الطلاب علي نظام نور ١٤٤٢ عبر رابط الحصول علي نتيجة اختبارات منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية

نظام نور برقم الهوية ١٤٤٢،أصبح موقع نظام نور التعليمي والذي يتم تطبيقه وأستخدامة من قبل ملايين الأسر في المملكة العربية السعودية لضمان إستمرار العملية التعليمة وضمان تواصل آمن بين الطالب والمعلم لتبادل المعلومات بطريقة سريعة دون التعرض لمخاطر مغادرة المنزل ،وذلك في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد حياه الأفراد حول العالم وينتقل عن طريق الهواء، وكانت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية الباحثة عن حلول تضمن إستمرار التواصل بين المعلم والطالب وولي الأمر مع الحفاظ علي صحه وسلامة الجميع.

رابط نظام نور ١٤٤٢ للحصول علي نتيجة الامتحانات

يمكن للطالب وولي الأمر زيارة موقع نظام نور الآن والدخول مباشرة دون الحاجة إلى إستخدام إو تسجيل رقم سري فقط عن طريق أدخال رقم الهوية في المكان المخصص لها علي الموقع نظام نور ويمكن إن يقوم الطالب بهذه العملية بمفرده أو عن طريق مساعدة ولي الأمر ،وبذلك يتمكن الطالب من الحصول علي نتائج الامتحانات بدون رقم سري .

نظام نور ونتائج الإمتحانات بدون رقم سري

بعد ترقب ظهور النتيجة من قبل الآباء والأمهات للاطمئنان علي نتائج أبنائهم وذلك لصعوبة وضع الدراسة هذا العام وأختلافها كثيرا عن إي عام سابق ،ومن خلال نظام نور برقم الهوية الذي يعتبر المنصة التعليمية الأكثر إستخداما في المملكة العربية السعودية والتي لا يتوقف دورها علي عرض منهج تعليمي والتواصل بين الطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر، بل يمكن الحصول علي النتيجة عن طريق زيارة موقع نظام نور برقم الهوية أو عن طريق الدخول إلي الرابط المباشر المتاح علي موقع نظام نور برقم الهوية.