تحديثات على الواتساب الجديد وتغيير الخلفية وشروط جديدة خاصة بالخدمة بداية عام 2021

لمحبى الواتساب نقدم كل ماهو جديد من تحديثات على الواتساب والخدمات التى يقدمها خبراء الشركة لعملاء ورواد ومستخدمي الواتساب وكل محبي الواتساب حيث أعلنت شركة الواتساب منذ أيام عن صدور تحديثات أخيرة جديدة يتضمنها التطبيق، يمكن لكافة المستخدمين استخدام التحديث الأخير وفقاً للإجراءات التي شرحها وعرضها من خلال هذا المقال، حيث يستعد مستخدمو الواتساب للحصول على تحديث جديد يتضمن تغيير لون واجهة التطبيق لجعله أكثر متعة حيث يختبر الحصول على لون أخضر داكن جديد، ووفقاً للتفاصيل سيتم تمكين جميع مستخدمي أبل من مشاهدة اللون الجديد على واتساب في التحديث التجريبي 2.20.80.22 الخاص به، كما سيتم إجراء بعض التغييرات الجديدة أيضاً على إصدار سطح المكتب WHATSAPP WEB وتعمل التغييرات الجديدة على خلفية الدردشة على الواتساب لجذب انتباه ومحبي مستخدمي الواتساب مما يزيد متعة الدردشة على الواتساب لمحبيه ومستخدميه

تحديثات على الواتساب الجديد:

فمنذ ايام صدرت بعض التحديثات الخاصة بالواتساب وامكانياته وايفيد ويغير من استخداماته ومتعتة الدردشة على الواتساب فبعد أخر تحديث أوضحه هذا التطبيق لون جديد، وسيكون اللون الجديد مستخدما أيضاً عند تفعيل خاصية الوضع الداكن DARK MODE، وعلاوة على ذلك يمكن لمستخدمي الويب رؤية اللون الجديد عند تحميل التحديث 2.2049.7، ويذكر أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي واجهوا بعض المشاكل في التطبيقات المملوكة لفيسبوك منذ أيام بما في ذلك تطبيق ماسنجر وواتساب وانستجرام، حيث شهدوا انقطاعات في الخدمات في مناطق مختلفة حول العالم ووجدوا صعوبة في نشر أي شىء أو الوصول إلى رسائل وقصص الأخبار المباشرة.

شروط جديدة خاصة بخدمة الواتساب لعام 2021:

حيث يقوم ملاك شركة فيس بوك وواتساب بالعمل على وضع شروط جديدة لمستخدمي الواتساب مع بدء العام الجديد 2021 يبدأ تطبيق آخر تحديث لتطبيق الواتساب، حيث أعلن تطبيق الواتساب منذ أيام عن صدور تحديث جديد للواتساب سوف يتم تطبيقه وفقاً لآخر تحديث أعلن عنه مارك، علماً بأن هذا التحديث يجبر كافة المستخدمين على الموافقة على قواعد الخصوصية الجديدة أو يفقدون الوصول إلى التطبيق، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا تفاصيل التحديث الأخير الذي سيتم تطبيقه مع بداية العام الجديد، ويعتبر آخر التحديثات والميزات من خلال تطبيق المراسلة الفورية واتساب لقطات من ما أسماه بتحديثات الشروط وسياسة الخصوصية، وقد أوضح أن الشروط الجديدة تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم لبيانات المستخدم، علماً بأن هذا النص الذي يتعلق بالتحديث على أنه من خلال النقر على موافق agree فإنك تقبل البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير 2021، وبعد هذا التاريخ ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام التطبيق أو يمكنك دائما حذف حسابك.