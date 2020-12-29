أطعمة تساعد مرضى كورونا على استعادة حاستي الشم والتذوق

لندن ـ وكالات: يعد فقدان حاستي الشم والتذوق أحد أكثر الأعراض التي تصيب مرضى كورونا شيوعاً، وقد يجد المصابون صعوبة في استعادة هاتين الحاستين بعد التعافي من المرض، ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من الأطعمة التي تساعد مرضى كورونا في استعادة حاستي الشم والتذوق.

يأتي في مقدمة تلك الاطعمة الثوم، فهو علاج قوي مضاد للفيروسات ومعزز للمناعة أثناء الوباء، ويحتوي أيضًا على خصائص تعمل على تهدئة التورم والالتهاب حول ممر الأنف، وتسهيل التنفس، وبالتالي، يساعد في استعادة حاسة الشم والتذوق بشكل أسرع، قد تساعد التوابل الحارة أيضا مثل الفلفل الحار على استعادة حاسة الشم المفقودة، كما يوصي العديد من ممارسي العلاج العطري والمتخصصين مرضى كورونا بتجربة التدريب على حاسة الشم عبر شم أربعة زيوت أساسية مختلفة (زيوت الورد والقرنفل والليمون والأوكالبتوس) لمدة 20ـ 40 ثانية لكل منهما، مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، وأخيرا وليس آخرا، فإن استنشاق برتقالة محترقة أو تناول قشرة برتقالة متفحمة يعد إنجازًا ساعد بعض مرضى كورونا على استعادة حاستي الشم والتذوق.

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