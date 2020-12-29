الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة،
وتوقع الفلكي الشوافي تحسن في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية ولكنها بشكل عام تبقى الاجواء باردة نسبيا الى باردة على المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية.
ودعا الفلكي اليمني المواطنين، خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر إلى توخي الحذر من الأجواء االباردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.