أخبار اليمن : الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمة

الشوافي يكشف تفاصيل طقس اليمن حتى الجمعة القادمةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم موشرات طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة،

وتوقع الفلكي الشوافي تحسن في درجة الحرارة الصغرى مقارنة بما كانت عليه الأيام الماضية ولكنها بشكل عام تبقى الاجواء باردة نسبيا الى باردة على المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين، خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر إلى توخي الحذر من الأجواء االباردة.