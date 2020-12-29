اليورو يسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار

سجل اليورو أعلى مستوى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأميركي، الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للعملات العالية المخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والكندي، وسط توقعات بأن الكونغرس الأميركي سيزيد مدفوعات التحفيز للأميركيين.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2274 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.35 بالمئة إلى 89.92، غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين ونصف البالغ 89.72، الذي هوى إليه في 17 ديسمبر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ويراهن المستثمرون على أن الدولار سيواصل التراجع، مع هبوطه بأكثر من ستة في المئة هذا العام، بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وأن الاقتصاد الأميركي سيجد صعوبة في التعافي من الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.