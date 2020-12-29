ترامب يتصدر قائمة أكثر الرجال إثارة للإعجاب فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - تصدر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب بالولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع أجراه معهد "جالوب" أواخر العام الجارى ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال 18% من المستجوبين إنهم يعجبون بدونالد ترامب، فيما أعطى 15% الأولوية لسلفه باراك أوباما الذى تصدر القائمة خلال 12 سنة متتالية، بينما حظى الفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، جو بايدن، بإعجاب 6% فحسب من المستجوبين.

ويليه فى القائمة، كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى (3%)، كما تضم "العشرة" الأولى أيضا بابا الفاتيكان فرنسيس، ومؤسس شركة "تيسلا" إيلون موسك، والسيناتور الأمريكى بيرنى ساندرز، ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس، ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس، والدالاى لاما الحالى.

أما النساء الأكثر إثارة للإعجاب فى البلاد، فحافظت زوجة الزعيم الأمريكى السابق، ميشيل أوباما، على المرتبة الأولى (10%) فى قائمتهم، أما المرتبة الثانية فاحتلتها نائبة الرئيس المنتخبة، كامالا هاريس، وتليها السيدة الأولى الأمريكية الحالية، ميلانيا ترامب، وتوزعت المراتب السبع المتبقية فى "العشرة" الأولى بين مقدمة البرامج التلفزيونية الأمريكية أوبرا وينفرى، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمرشحة السابقة لرئاسة الولايات المتحدة، هيلارى كلينتون، والسياسية الأمريكية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز، والملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وعضو المحكمة العليا فى الولايات المتحدة، إيمى كونى باريت، وناشطة حماية البيئة غريتا تونبيرج.