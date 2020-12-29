أف بى آى : انفجار بيروت نتج عن 500 طن فقط من نترات الأمونيوم

وفى لقاء مع عدد من الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء، قال دياب، إن "تقرير (أف بى آى) كشف عن أن الكمية التى انفجرت هى 500 طن فقط"، متسائلاً "أين ذهبت 2200 طن" المتبقية؟
وكان فريق من "اف بى آى" شارك فى التحقيق الأولى، وسلم الجانب اللبنانى نسخة من تقريره، كما شارك محققون فرنسيون فى عملية جمع الأدلة.
ورفض لبنان اجراء تحقيق دولى فى الانفجار الذى ألحق أضرارًا جسيمة بالمرفأ الرئيسى فى البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، وشرد عشرات آلاف العائلات من منازلها التى تضررت أو تهدّمت.
وقالت السلطات اللبنانية حينذاك، إن الانفجار المروع تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، مرجعة الحادث إلى حريق نشب فى مستودع خزنت فيه كمية 2700 طن من نيترات الأمونيوم منذ 6 سنوات من دون إجراءات حماية.
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