سويسرا تسجل 5 إصابات بسلالة كورونا البريطانية و2 بسلالة جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وتوقع رئيس وحدة إدارة الأزمات فى وزارة الصحة السويسرية باتريك ماتيس، اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، ظهور مزيد من الحالات من هاتين السلالتين المتحورتين الأسرع انتشارا.

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