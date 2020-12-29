بريطانيا : 414 وفاة و53 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 53.135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى 414 حالة وفاة يومية جراء الإصابة بالوباء.





وكانت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أكدت اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة إصابات فيروس كورونا الإجمالية فى بريطانيا إلى 2.34 مليون حالة مؤكدة حتى صباح اليوم الثلاثاء، إضافة إلى 71.217 وفاة جراء الإصابة بالوباء.

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