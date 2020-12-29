إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز إلى العراق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الحكومة العراقية، أكد وزير الطاقة الإيرانى خلال اجتماعه برئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمى فى بغداد، أن الحكومة الإيرانية تتعهد باستئناف ضخ الغاز الإيرانى بشكل عاجل، والذى تم قطعه مؤخرًا لأسباب فنية.
وبحسب البيان، بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.
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