انتهاكات جوية إسرائيلية مكثفة للأجواء اللبنانية

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان صادر عن قيادة الجيش اللبنانى، اليوم، بأنّ سلاح الجو الإسرائيلى نفّذ -على مدى يوم كامل- 14 انتهاكًا جويًا لسيادة الأجواء اللبنانية، منها تحليق 8 طائرات حربية إسرائيلية، و6 طائرات استطلاع من دون طيار، تخلّلها تنفيذ طيران دائرى فوق مختلف المناطق اللبنانية.





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