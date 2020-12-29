عالم أوبئة يطالب حكومة بريطانيا بتشديد قيود كورونا لتفادى كارثة

جدة - نرمين السيد - حذر عالم بارز فى مجال الأوبئة الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، مطالبا المملكة بفرض قواعد عزل عام أشد صرامة لتفادى موجة جديدة من الوفيات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال أندرو هيوارد، أستاذ علم الأوبئة والأمراض المعدية بكلية لندن الجامعية، والذى يعمل مستشارًا للحكومة البريطانية: "نحن بصدد الدخول فى مرحلة جديدة شديدة الخطورة من الجائحة، وسنحتاج إلى تحرك حاسم ومبكر على مستوى البلاد لمنع وقوع كارثة فى يناير وفبراير".

وفى تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى"، قال هيوارد، إنه يتعين توسيع نطاق هذه القيود بشكل أكبر.

وأكد هيوارد، الذى يرأس هيئة استشارية حكومية مختصة بأمراض الجهاز التنفسى، أن إصابة الناس بالسلالة الجديدة من الفيروس أسهل مما يعنى أن إجراءات العزل العام المفروضة حاليا فى إنجلترا لن تكفى على الأرجح لإبطاء انتشار المرض.

وأعلنت بريطانيا، أمس الإثنين، تسجيل 41.385 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو أكبر عدد منذ أصبحت الفحوص متاحة على نطاق واسع فى منتصف 2020. وتقول مستشفيات إنجلترا إن عدد مرضى كوفيد-19 لديها حاليا أعلى مقارنة بالموجة الأولى للوباء فى أبريل.

كما توفى أكثر من 71 ألف شخص فى بريطانيا فى غضون 28 يوما من إظهار الفحوص إصابتهم بالفيروس.