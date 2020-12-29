بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ كورونا منذ بدء الوباء

أعلنت بريطانيا اليوم الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجدة "كوفيد 19".

وبحسب "رويترز"، قالت الحكومة البريطانية إنها سجلت 53 ألفًا و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم منذ بدء الاختبارات الجماعية في منتصف عام 2020 الجاري.

وأضافت أن إصابات اليوم تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 41 ألفًا 385 إصابة المسجل يوم أمس الاثنين.

كما ارتفع عدد الوفيات الجديدة المسجلة في غضون 28 يومًا من اختبار كورونا لإيجابي إلى 414 من 357 يوم الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 71،567 حالة وفاة.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.