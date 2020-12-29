انفجار بيروت.. FBI يكشف مفاجأة بشأن الشحنة سبب الكارثة

قال رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته حسان دياب، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في انفجار 4 أغسطس في ميناء بيروت خلص إلى أن 500 طن من نترات الأمونيوم.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، الذي استقال في أعقاب الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، قال في وقت سابق، إنه تم تخزين أكثر من 2700 طن من سماد نترات الأمونيوم عشوائيا في مستودع بالميناء لسنوات.

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لكن تقريرًا لوكالة المخابرات الداخلية الأمريكية، التي ساعدت لبنان في التحقيق، أفاد بأن أقل من ربع هذه الكمية انفجرت، حسبما قال دياب للصحفيين خلال إفادة صحفية.

وقال "تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي كشف أن الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، فـ "أين ذهب (الآخر) 2200 طن؟" سأل.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من محتويات تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبعد ما يقرب من خمسة أشهر من الانفجار، لم يُسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى أسوأ كارثة في لبنان في زمن السلم، والتي يُلقى باللوم فيها على نطاق واسع على عقود من الإهمال والفساد من قبل النخبة الحاكمة في البلاد.

وأثارت الوتيرة البطيئة للتحقيق غضبًا داخليًا وزادت انعدام الثقة بين المانحين الدوليين، الذين تشتد الحاجة إلى دعمهم إذا كان للبنان فرصة للنجاة من أعمق أزمة اقتصادية يشهدها منذ عقود.