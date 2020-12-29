لبنان.. محافظة عكار تشهد رقما قياسيا في إصابات كورونا

أعلنت غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار اللبنانية، تسجيل رقم قياسي جديد بالمحافظة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 الماضية.

وسجلت محافظة عكار، 106 اصابات جديدة، منها 19 إصابة في بلدة القبيات، وفقُا لموقع "لبنان 24"، كما رصدت الغرفة أيضا 73 حالة شفاء.

وبات العدد الجمالي للمصابين المسجلين في عكار، 4458 مصابا.

ولا تزال الحالات الإيجابية قيد المعالجة حتى الان، 826 حالة، كما ارتفع عدد حالات الحجر المنزلي إلى 981 حالة، قيد المتابعة والمراقبة.

أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم فبلغ 3558 حالة، واستقر عدد حالات الوفاة على 74 حالة.

من جانبه، أكدت بلدية مشمش أنه بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة العامة، والالتزام بالتدابير الوقائية خصوصا في المناسبات في فترة الاعياد منعا لتفشي الوباء بين الاهالي وحفاظا على سلامة الجميع.

وأعلنت بلدية مشحا، في بيان، إصابة ثانية اليوم، لأحد أبناء البلدة بفيروس كورونا، وهو الآن قيد الحجر المنزلي، ليصبح العدد الإجمالي 10 إصابات.

كما سجلت خلية الأزمة لمنطقة الحروف في قضاء جبيل، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين أبناء القرى، اثنتان في بلدة اده، وواحدة في بحديدات وإصابة أخرى في مشحلان.