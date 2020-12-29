إنشاء الحشد الشعبي ودعم الحوثيين.. قيادي في الحرس الثوري يكشف عمليات إيران الخطيرة في المنطقة

كشف مسوؤل كبير في الحرس الثوري الإيراني، وأحد المقربين من القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، أسرارًا جديدة تتعلق بتشكيلات فيلق القدس ودور الأخير ونشاطه خارج طهران.

وقال الجنرال محمد باقر ذوالقدر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، في لقاء خاص مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه قبل إنشاء قوة فيلق قدس عام 1989 بأوامر مباشرة من المرشد الأعلى علي خامنئي، كان الحرس الثوري ينفذ عملياته الخارجية بطرق مختلفة.

وأضاف أن فكرة إنشاء قوة فيلق القدس من قبل خامنئي لتوحيد وتنظيم العمليات التي تتفذ خارج الحدود، ضمن تشكيلات خاصة.

ولفت ذوالقدر إلى أنه في بداية انتصار الثورة الإيرانية عام 1980 عندما تم إنشاء الحرس الثوري، كانت هناك تشكيلات عسكرية تابعة للحرس باسم حركات التحرر، ومن ثم جناح استخبارات الحرس الثوري، حيث كانا ينفذان عملياته خارج حدود ايران.

وأوضح أن هناك قوات تعمل تحت إطار الحرس، بينها القوات الجوية والبرية والبحرية، وقوات الباسيج، والقوة الخامسة، وهي قوات فيلق القدس، ومنذ إنشاء هذه التشكيلات أصبحت جميع العمليات الخارجية لقوات الحرس تتم عبر قوات فيلق القدس بطرق مختلفة في جميع نقاط العالم.

وأكد أن قوات فيلق القدس غير تابعة بشكل كامل لقوات الحرس، وهي قوة مستقلة، تتلقى جميع أوامرها من المرشد، وليس من قيادة الحرس الثوري.

وأشار المسؤول إلى أن جميع العمليات التي نفذتها قوات فيلق القدس خارج إيران كانت بعلم خامنئي، مؤكدا أن تشكيلات الفيلق مدرجة إداريًا تحت اسم قوات الحرس الثوري، لكن في الواقع لا تربط هذه القوات أي علاقة بإدارة وتنفيذ عملياتها خارج إيران، وتأخذ هذه القوات الموافقة من المرشد الأعلى.

وتابع قوله إن قوات فيلق القدس أثبتت نجاحها في سوريا، حيث كانت الأحداث هناك تستهدف محور المقاومة في المنطقة، حتى تدخلت هذه القوات بقيادة سليماني، وتقريبًا انتشرت بجميع المحافظات السورية، وشاركت في جميع المعارك هناك.

وعن نشاط الفيلق في العراق، قال ذوالقدر إن العراق إحدى المناطق المهمة التابعة لأنشطة قوات فيلق القدس، وبعد ظهور تنظيم داعش، أنشأوا قوات جديدة باسم الحشد الشعبي، على غرار تشكيلات قوات الباسيج.

وأكد تدخل «فيلق قدس» في اليمن ودعم الحوثيين هناك، لافتا إلى أنه بمقتل قاسم سليماني، بات بين إيران والولايات المتحدة بحر من الدم، ولن تحدث أي مفاوضات، ولن تُشهد أي توافقات بين البلدين أبدا.