ذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف. وقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن ظريف أجرى اتصالا بوزير الخارجية القطري من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول موضوع الاتصال. جاء الاتصال عقب تلقي آل ثاني اتصال منه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. وقالت الوكالة القطرية إن بومبيو وآل ثاني ناقشا مستجدات الأزمة الخليجية والتطورات في المنطقة. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع في العراق، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وجاء ذلك وسط تقارير بشأن رغبة أمريكية في إيصال رسالة تحذيرية لإيران بشأن عدم الإقدام على عمليات ضد قواتها في العراق مع قدوم ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة من أمريكا.. وزير خارجية قطر يجري اتصالا بنظيره الإيراني ظريف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.