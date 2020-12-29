وسط تحذيرات بالعودة للإغلاق.. لبنان يسجل أكثر من 2000 إصابة بـ كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، سجلت الوزارة 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة في لبنان إلى 175118، فيما وصلت الوفيات إلى 1430 حالة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب، أكد أن عدد الأسرة في لبنان سيزيد في القريب العاجل إلى 100 سرير، 60 في المستشفيات الخاصة و40 في المستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. كما أصدر دياب تحذيرا شديد اللهجة بعد زيادة إصابات كورونا، نقله موقع "لبنان ديبت" حيث قال: "ذاهبون إلى الإقفال إذا زادت نسب الإصابات بكورونا وعدم الالتزام". وأشار إلى أن يوم الاثنين المقبل، ستحدد السلطات القرار خشية الدخول في النموذج الإيطالي.

فيما أكد عضو اللجنة الوطنية للأمراض الجرثومية في لبنان عبد الرحمن البرزي، في وقت سابق، أن التواصل مع شركة فايزر لتلقي لقاحها المضاد لفيروس كورونا، حدث منذ عدة أشهر، مشيرًا إلى أنها كانت الأسرع في إنتاج اللقاح والأكثر قدرة على إعطائه لدول العالم.

وأضاف البرزي لقناة "LBCI"، أن لقاح فايزر الذي سيصل إلى لبنان هو أحد أكثر اللقاحات فعالية وسلامة، لافتا إلى أنه سيصل البلاد بين 7 و15 فبراير المقبل.

وأشار إلى أن المواطن لديه حرية الاختيار ولن يفرض عليه تلقي اللقاح، مستطردًا: "سنعرض على المسؤولين اللبنانيين أن يتلقوا لقاح كورونا بشكل مبكّر"، وذلك ليثق الشعب بفعاليته.

وأكد أنه بسبب عدم قدرة لبنان على الحصول على كميات كبيرة من اللقاحات، فلن تضغط السلطات على من أصيب بكورونا بتلقي اللقاح، برغم أنه يجب أن يأخذه.