تركيا تعلن إرسال قوات عسكرية إلى أذربيجان

أعلن وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار" اليوم، الثلاثاء، أن أنقرة أرسلت مجموعة من العسكريين إلى أذربيجان.

وبحسب "أناضول"، زعم "أكار" أن إرسال المجموعة جاء لتنفيذ مهام في مركز مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم قره باخ.

وقال "جنودنا توجهوا إلى أذربيجان استعدادا لتأدية مهامهم في المركز المشترك مع روسيا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار في إقليم قره باخ".

وأضاف "مع اكتمال بناء مركز المراقبة المشتركة الخاص بقره باغ سيباشر 35 ضابطا وقائد برتبة لواء من الجانب التركي مهامهم فورا".

ويأتي ذلك بعدما أصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باخ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.