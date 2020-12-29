رابط تسجيل الدعم التكميلى تكافل 3 في الأردن 2021 دعم عمال المياومة

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عمر شويل - جدة التسجيل في دعم عمال المياومة 2021، قام صندوق المعونة الوطنية بالإعلان عن فتح رابط التسجيل في تكافل 3 من أجل دعم جميع العمالة المياومة في الأردن وجميع المتضررين من فيروس الكورونا لحين أن قامت الحكومة الأردنية بالتأكيد على أن التسجيل في برنامج الدعم التكميلي سيستمر حتى نهاية شهر ديسمبر مؤكداُ إلى أن صرف الدعم سيستمر حتى مطلع شهر شباط القادم.

وتعتبر تلك الدعم مبادرة ومساعدة من الحكومة الأردنية للمواطن المتضرر مما حدث في الدولة بسبب فيروس كورونا، ومن الأشخاص الذين يستحقون الدعم هم الذين ليس لهم دخل ثابت أي هم عمال اليومية والتسحيل عبر الموقع الرسمي.

كيف يتم التسجيل في الدعم التكميلي تكافل 3؟

هناك بعض الخطوات التي يلزم اتباعها في التسجيل في دعم عمال المياومة 2021 من خلال الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يتم الدخول على رابط موقع صندوق المعونة الوطنية لدعم عمال المياومة في الأردن. يتم الضغط على تسجيل طلب جديد. القيام بكتابة رقم الهوية. يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. كتابة جميع البيانات المطلوبة. الضغط على أيقونة تأكيد الطلب.

بعد ذلك سيتم إرسال رسالة من خلال البريد الإلكتروني بعد الانتهاء من مراجعة الطلب وسيتم التأكد من الحصول على دعم العمالة أو تم رفض الطلب، فقد قامت الحكومة الأردنية بالإعلان أن يمكن لجميع المواطنين في الأردن ومن لم يكن لديهم دخل ثابت ولا يمتلك سيارة أو عقار سوف يحصلون على المساعدة مع العلم أن هناك 200 فريق متخصص في القيام بمراجعة البيانات من جميع المتقدمين للتأكد من أن حقهم بالطبع الحصول على الدعم.

رابط الرسمي لموقع صندوق المعونة الوطنية لدعم عمال المياومة في الأردن 2020:

وقد أوضح في تصريح خاص مدير صندوق المعونة الوطنية بالأردن 2020، الاستاذ عمر المشاقبة، سوف يستمر دعم العمال المياومية بالتسجيل حتى شهر يناير القادم 2021 ، كما وضح بأن لا توجد طريق أخر في التقدم لطلب دعم عمال المياومة غير عبر موقع صندوق المعاونة، وتجدر الأشارة بأن الدعم تكافل 3، سيستمر السداد على مدار ستة أشهر دون انقطاع.