رابط نظام نور وكيفية استخراج نتائج الطلاب وتنزيل الشهادات بهوية ولي الأمر 1442

نقدم لكم رابط نظام نور بهوية ولي الأمر للاستعلام عن شهادات الأبناء لنتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 1442هـ، أو لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، وذلك فور الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عن تفعيل الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية وذلك فقط متاح لولي الأمر والطالب، ومن المفترض ووفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديدة المُعدلة من جانب الوزارة أن تنتهي فترة الاختبارات وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي بتاريخ 16 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 31 ديسمبر 2020م، وأعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه يتم حاليًا رصد درجات الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي كان أخر يوم لها الخميس الماضي، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج الطلاب عبر الموقع الإلكتروني لنظام نور.

ما هو نظام نور:

يعتبر نظام نور واحد من الأنظمة الجديدة والمتطورة التي قامت المملكة العربية السعودية بإدخالها إلى منظومة التربية والتعليم، وهو يهدف في المقام الأول إلى راحة جميع أعضاء المنظومة التعليمية من طلاب وأولياء الأمور والمعلمين، حيث يقوم بتوفير عناء الذهاب إلى الإدارات الحكومية والتعليمية على المعلمين وأولياء الأمور، وحيث أنة يمكن أولياء الأمور من متابعة نتائج أولادهم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية عبر الأنترنت، كما أنة يوفر على المعلمين تقديم رغبات النقل.

رابط نظام نور برقم الهوية لولي الأمر 1442:

يقدم موقع نظام نور التعليمي المتخصص بعرض نتائج وشهادات الطلاب والطالبات بمراحل التعليم (الابتدائي – المتوسط – الثانوي) بالمملكة العربية السعودية إمكانية دخول ولي أمر الطالب أو الطالبة عن طريق كتابة البيانات الشخصية الخاصة به والتي تتمثل في اسم المستخدم ورقم الهوية أو السجل لولي الأمر وكلمة السر ورمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ما يفعله ولي الأمر عند فقد البيانات الخاصة بدخول نظام نور:

في حالة فقد ولي الأمر البيانات الخاصة بدخول نظام نور المركزي لعام 1442، فيجب على ولي الأمر اتباع عدد من الخطوات لإعادة ضبط كلمة السر واسم المستخدم من جديد لكي يتمكن من الدخول إلى نظام نور التعليمي، ومن ثم يقوم بتعديل كلمة المرور بعد استلام رمز التحقق.