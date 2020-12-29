كشف استعلام نتائج و شهادات الطلاب برقم الهوية، ورمز التحقق من نظام نور ومنصة مدرستي عبر اشعار درجات الفصل 1442، أوضح المسؤولين بوزارة التعليم السعودية طريقة الحصول على الشهادة من خلال نظام نور ومنصة مدرستي، خاصة بعد تساؤل الكثير من الطلاب عن طريقة الحصول على نتائجهم من خلال المنصات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم، وهو الأمر الطبيعي مع اقتراب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 ، نظام نور نتائج الابتدائي نتائج المتوسط، نتائج الثانوي.

كشف استعلام نتائج و شهادات الطلاب برقم الهوية

استعلام نتائج و شهادات الطلاب برقم الهوية

وبعدها يترقب الطلاب لحظة الإعلان عن النتائج بصورة رسمية واعتمادها لتطبيق عملية التعليم عن بعد في ظل قرارات الحكومة السعودية تعليق الدراسة لمنع انتشار الوباء المستجد، وقد أعلنت بعض المدارس الخاصة بالمرحلة الابتدائية عن ظهور نتائج الاختبارات النهائية والتي انتهى الطلاب من أدائها خلال الأيام الماضية.

استعلام نتائج الطلاب من نظام نور ومنصة مدرستي

رابط نظام نور برقم الهوية 1442 للحصول على الشهادة من خلال نظام نور ومنصة مدرستي وأكدت الوزارة على إتاحة النتائج الخاصة بطلاب المرحلة الابتدائية بصورة رسمية من خلال منصة مدرستي حتى الآن إلى أن يتم إعلانها مرة أخرى عبر موقع نظام نور المركزي بعد انتهاء اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، وقد دعت الوزارة أولياء أمور الطلاب للحصول على النتائج من خلال المنصة التعليمية عبر إشعار درجات الفصل الدراسي الأول والتي يمكن طباعتها بكل سهولة من خلال المنصة بعد تسجيل الدخول باستخدام حساب الطالب أو ولي الأمر واختيار التقويم ثم الذهاب إلى إشعارات الفترة الأولى ثم ملف للنتيجة، وطباعتها بعد ذلك.

طريقة تحميل درجات الطلاب من نظام نور وإرسال اشعارات نتيجة الطلاب عبر منصة مدرستي

استخراج الشهادة عبر نظام نور المركزي برقم الهوية 1442

استعلام نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442 و شهادات الطلاب برقم الهوية ورمز التحقق من نظام نور عبر اشعار درجات الفصل كما يمكنكم الاطلاع على نتائج الطلاب بعد اعتمادها رسميًا من خلال نظام نور المركزي عن طريق اتباع عدد من الخطوات التي حددتها وزارة التعليم للحصول على النتائج بصورة الكترونية في ظل تحديث نظام نور الذي شهده في الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء كافة اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 ويتم الحصول عليها من حساب ولي الأمر عن طريق الخطوات التالية: