تتنوع عروض اسعار شانجان CS35 موديل 2021 وتتعدد بحسب المعرض أو الوكيل وكذلك بحسب موديل طراز السيارة حيث يحتوى هذا الموديل على 3 طرازات متباينة في المواصفات وبالتالي تختلف أسعار شانجان CS35 موديل 2021 طبقًا لهذه المواصفات لكنها تبقى في نطاق الأسعار المنخفضة التي تتميز بها معظم السيارات الصينية في المملكة ومع ذلك تظل شانجان صاحبة تواجد ملحوظ على الطرق السعودية خاصة فئات الدفع الرباعي مثل شانجان CS95 Platinum أو شانجان CS95 Royal . عروض اسعار شانجان CS35 موديل 2021 عروض اسعار شانجان CS35 موديل 2021 تختلف أسعار شانجان CS35 في السعودية بحسب ما يلي: هل تشمل الأسعار الضريبة المضافة أم لا ؟ حيث تكون اسعار شانجان CS35 شامل الضريبة المضافة أعلى بطبيعة الحال. هل الشراء بالنقد أم بالتقسيط حيث ترتفع أسعار تقسيط شانجان CS35 عن أسعار الشراء النقدي. قيمة الدفعة المقدمة في حال الشراء بالتقسيط حيث كلما زادت الدفعة المقدمة كلما انخفض سعر السيارة النهائي. نسبة الفائدة السنوية أو معدل الربح السنوي عند تمويل السيارة بالمرابحة حيث تمثل هذه النسبة زيادة كبيرة في سعر السيارة. سعر شانجان CS35 موديل 2021 بدون الضريبة المضافة سعر شانجان CS35 موديل 2021 بدون الضريبة المضافة كما سبق القول هناك تباين شاسع في سعر شانجان سي اس 35 حسب الطراز وذلك على النحو التالي: سعر شانجان CS35-PLUS ليمتد 2021 بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 60 ألف ريال.

سعر شانجان CS35-PLUS سمارت 2021 قبل إضافة الضريبة المضافة يصل إلى 55 ألف ريال.

سعر شانجان CS35-PLUS تريند 2021 من دون الضريبة المضافة يصل إلى 31 ألف ريال. أسعار شانجان CS35 موديل 2021 شامل الضريبة المضافة أسعار شانجان CS35 موديل 2021 شامل الضريبة المضافة تبلغ الضريبة المضافة على السيارات 15 % من ثمن السيارة عند الشراء النقدي. يصل سعر شانجان CS35-PLUS ليمتد 2021 شامل الضريبة المضافة حوالي 66 ألف ريال.

بينما يصل سعر شانجان CS35-PLUS سمارت 2021 بعد إضافة الضريبة المضافة إلى 63 ألف ريال.

فيما يصل سعر شانجان CS35-PLUS تريند 2021 مضافًا إليه الضريبة المضافة يصل إلى 31 ألف ريال. عروض اسعار شانجان CS35 موديل 2021 تقسيط عروض اسعار شانجان CS35 موديل 2021 تقسيط عند شراء شانجان CS35 موديل 2021 أقساط يتم تحميل السعر قيمة الضريبة المضافة بـ15 % مضافًا إليه قيمة الرسوم الإدارية بنسبة 1 % من ثمن السيارة بما لا يزيد على 5000 ريال ثم نسبة الفائدة السنوية عند التمويل بالمرابحة.

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