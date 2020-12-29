طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 2020 والفئات المستحقة للدعم

مراعاة لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وخوفًا من حجب المعاش الشهري، فمن الضروري تحديث الضمان الاجتماعي 2020 عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أحد المكاتب التابعة لها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تيسيرًا على المستحقين من المواطنين والمواطنات ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، الذين يرغبون في تحسين أحوالهم المالية، وسد الاحتياجات الأساسية، ومطالب أسرهم، وبخاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، واستمرار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 2020

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 2020م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في معرفة آلية تنفيذ هذه الخدمة التي تحافظ على المبالغ الشهرية التي يتقاضونها على سبيل الدعم والمساعدة، ولمعرفة طريقة تحديث معاش الضمان الاجتماعي 2020، يلزم إتباع الخطوات التالية:

في البداية، ندخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت. علينا أن نسجل الدخول ببيانات النفاذ الوطني الموحد، عن طريق إدخال الاسم وكلمة السر والرمز المرئي للتحقق. علينا بعد ذلك الضغط على الملف الشخصي. نضغط على تجديد المعلومات. يجب أن نتأكد من صحة الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف الجوال، والحالة الاجتماعية. علينا إدخال التغييرات اللازمة في خانات المعلومات التي نريد تحديثها. نضغط على حفظ الطلب. بعد ذلك نضغط على إرسال الطلب. نستلم في النهاية رسالة على الهاتف الجوال تفيد بإتمام الخدمة.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان في المملكة

وفي ظل سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتوصيل الدعم إلى مستحقيه في جميع أنحاء المملكة، فقد حددت الفئات التي ستستفيد من المعاش الضماني وعليها الانضمام إلى هذا البرنامج للحصول على نصيبها شهريا، وتأتي على هذا النحو: