السعودية : 25 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا فى الرياض

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 149 إصابة جديدة بالفيروس التاجى.

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