الاتحاد الأوروبى يشترى 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر

وقالت فون دير لاين، فى تغريدة عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة أوردتها قناة (سى إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، "لقد قررنا الحصول على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر/بيونتيك الذى يجرى بالفعل استخدامه لتطعيم المواطنين فى أنحاء الاتحاد الأوروبى، بذلك سيكون لدينا 300 مليون جرعة من هذا اللقاح الذى تم تقييمه على أنه آمن وفعال، وستتوالى المزيد من اللقاحات".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى كان قد أطلق رسميا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الأول الأحد، وذلك بعد اعتماد لقاح فايزر/بيونتيك يوم 21 ديسمبر الجارى.
وتواصل وكالة الأدوية الأوروبية، النظر فى تقييم المزيد من اللقاحات المرشحة الواعدة لإقرارها وإجازتها والتى من بينها لقاح (استرازينيكا وجامعة أكسفورد) ولقاح (جونسون أند جونسون) المضادين لفيروس كورونا.
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