إثيوبيا : مقتل طفل فى انفجار قنبلة بأديس أبابا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت مفوضية الشرطة فى أديس أبابا، إن "الطفل، تسيجاى تكلاماريام ـ 5 سنوات ـ لقى مصرعه جراء انفجار قنبلة يدوية، فيما أصيب طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات".
وأضاف البيان أن "الطفلين وجدا القنبلة بينما كانا يلعبان بالقرب من مدرسة ديرارتو تولو الإعدادية فى منطقة أقاقى قاليتى، قبل أن تنفجر فيهما"، لافتًا إلى نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، حسبما نقلت "رويترز".
وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تشهد فيها إثيوبيا إلقاء قنابل يدوية فى الميادين خلال الشهر الجارى، كان آخرها انفجار قنبلة فى 20 ديسمبر الجارى بمحيط أحد مساجد أديس أبابا، وأسفرت عن مقتل 3 وإصابة 5 آخرين.
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