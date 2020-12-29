المكسيك تسجل 1.39 مليون إصابة وتقترب من 123 ألف وفاة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى المكسيك إلى 1.39 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وبحسب البيانات، بلغت حصيلة وفيات الجائحة نحو 122.885 حالة وفاة فى المكسيك بعد 43 أسبوعًا من تسجيل أول إصابة بالفيروس، فيما تعافى 1.05 مليون شخص من إصابتهم بالفيروس التاجى.

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